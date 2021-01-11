19-річний киянин на смерть збив двох пішоходів у Рівненській області
Пішоходи в момент ДТП переходили дорогу на пішохідному переході
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 09:200
Поблизу міста Корець у Рівненській області увечері в неділю, 10 січня, сталася ДТП, в якій загинули двоє пішоходів.
За інформацією поліції, пішоходів, котрі переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, збив автомобіль Volkswagen Touareg, яким керував 19-річний киянин.
Відомо, що ділянка проїжджої частини, яку перетинали пішоходи, проходить через трасу «Київ – Чоп».
Додаткову інформацію про ДТП у поліції Рівненщини пообіцяли повідомити згодом.
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