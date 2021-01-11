Поблизу міста Корець у Рівненській області увечері в неділю, 10 січня, сталася ДТП, в якій загинули двоє пішоходів. За інформацією поліції, пішоходів, котрі переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, збив автомобіль Volkswagen Touareg, яким керував 19-річний киянин. Відомо, що ділянка проїжджої частини, яку перетинали пішоходи, проходить через трасу «Київ – Чоп». Додаткову інформацію про ДТП у поліції Рівненщини пообіцяли повідомити згодом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter