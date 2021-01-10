На Львівщині 37-річний водій Lexus на смерть збив пішохода
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 09:570
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У суботу, 9 січня, у Жидачівському районі на Львівщині 37-річний водій автомобіля Lexus на смерть збив пішохода. Загиблим виявився 55-річний мешканець села Квітневе.
У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 20:00 поблизу села Кнісело Жидачівського району. 37-річний водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на 55-річного пішохода – мешканця села Квітневе. Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.
Усі обставини аварії та її винуватця встановлюють правоохоронці.
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