У суботу, 9 січня, у Жидачівському районі на Львівщині 37-річний водій автомобіля Lexus на смерть збив пішохода. Загиблим виявився 55-річний мешканець села Квітневе.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП сталася близько 20:00 поблизу села Кнісело Жидачівського району. 37-річний водій автомобіля Lexus здійснив наїзд на 55-річного пішохода – мешканця села Квітневе. Унаслідок ДТП пішохід від отриманих травм помер на місці події.

Усі обставини аварії та її винуватця встановлюють правоохоронці.