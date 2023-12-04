19-річний мешканець Червонограда потрапив у реанімацію через сильне обмороження
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Постраждалий у важкому стані в реанімації
Уночі на неділю, 3 грудня, у місті Червонограді на Львівщині 19-річного хлопця госпіталізували з обмороженням. Хлопець перебуває у важкому стані в реанімації.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився після опівночі близько 00:44. 19-річного жителя Червонограда госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом – гіпотермія. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий.
Рятувальники нагадують мешканцям про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів:
- не вживайте алкогольних напоїв-алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, що своєю чергою викликає швидке замерзання;
- не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові й робить кінцівки більш уразливими до дії холоду;
- одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло, носіть просторий одяг;
- носіть зручне, тепле взуття, яке не буде здавлювати ногу;
- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу.
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