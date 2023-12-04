Постраждалий у важкому стані в реанімації

Уночі на неділю, 3 грудня, у місті Червонограді на Львівщині 19-річного хлопця госпіталізували з обмороженням. Хлопець перебуває у важкому стані в реанімації.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, інцидент трапився після опівночі близько 00:44. 19-річного жителя Червонограда госпіталізували в реанімаційне відділення з діагнозом – гіпотермія. Стан постраждалого медики оцінюють як важкий.

Рятувальники нагадують мешканцям про основні правила безпеки під час перебування на свіжому повітрі під час морозів: