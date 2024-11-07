Під час пожежі ніхто не постраждав

У Берегові 20-річний хлопець підпалив будинок місцевої мешканки, закидавши його пляшками з бензином. За скоєне йому загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 7 листопада, повідомлення про загорання приватного будинку у Берегові надійшло в середині жовтня. Вогонь пошкодив помешкання, ніхто з людей не постраждав.

Правоохоронці оглянули місце події та виявили сліди умисного підпалу. Це підтвердили і відеозаписи з камер спостереження.

«Камери зафіксували, як посеред ночі невідомий у темному одязі кидає в будинок пляшки з легкозаймистою сумішшю, які попередньо підпалив. Після цього фігурант втікає», – зазначили в поліції.

Палієм виявився 20-річний місцевий житель, йому повідомили про підозру. За умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу, закарпатцю загрожує від 3 до 10 років ув’язнення.