У понеділок, 28 липня, на Львівщині мотоцикліст отримав важкі травми після зіткнення з легковиком – він помер у реанімаційному відділенні лікарні. Обставини ДТП встановлює поліція.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, ДТП сталась 28 липня приблизно о 01:15 на трасі «Тернопіль-Львів-Рава-Руська», поблизу с. Перемивки (Куликівська ТГ Львівського району).

21-річний водій мотоцикла «Мінськ», мешканець Куликівської громади, їхав без освітлення по зустрічній смузі руху та зіткнувся з авто Infiniti, за кермом якого був 20-річний житель Вінниці. Унаслідок зіткнення водія мотоцикла госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні з діагнозом «політравма».

Водія Infiniti та двох його пасажирів, мешканців Києва віком 28 та 54 роки, після огляду та надання медичної допомоги відпустили додому. Вранці 28 липня, приблизно о 09:00 водій мотоцикла помер у лікарні. Обставини ДТП встановлює поліція.