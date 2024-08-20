Аварія сталася 2 лютого у селищі Богородчани

Богородчанський районний суд визнав винним 21-річного Миколу Гринішака у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За смертельний наїзд на 55-річного прикарпатця, що йшов на пішохідному переході, водієві Opel призначили 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 5 серпня, ввечері 2 лютого 2024 року Микола Гринішак їхав на Opel Astra вулицею Тараса Шевченка у селищі Богородчани Івано-Франківського району зі швидкістю 75 км/год, що перевищувала максимально допустиму для даної ділянки дороги.

У цей час по нерегульованому пішохідному переході, позначеному знаками, дорогою йшов чоловік. Проявивши неуважність та необравши безпечної швидкості руху, водій наїхав на пішохода. Від численних травм 55-річний прикарпатець загинув на місці ДТП.

Під час судового засідання Микола Гринішак визнав свою вину і сказав, що співпрацював зі слідством, а його батьки компенсували потерпілій витрати на поховання загиблого. Суд також врахував, що обвинувачений не має судимості і позитивно характеризується парафією УГКЦ у селі Кривець та на підприємстві, де працював.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олег Шишко визнав Миколу Гринішака винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого і призначив йому 3 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.