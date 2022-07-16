Водійка електросамоката внаслідок ДТП зламала руку

Ввечері 15 липня у Львові зіткнулися електросамокат та бус. Водійку самоката з травмами госпіталізували в лікарню Святого Пантелеймона.

ДТП трапилася близько 19:30 на вулиці Липинського, повідомляють у поліції області.

«Відбулося зіткнення між автомобілем Renault Master, яким керував 32-річний житель одного з сіл Львівського району, та електросамокатом під керуванням 22-річної львів’янки», – зазначено у повідомленні поліції.

Водійку електросамоката з травмами доставили до лікарні Святого Пантелеймона. У прес-службі медзакладу ZAXID.NET уточнили, що у пацієнтки перелом правої руки і забій м’яких тканин обличчя.

У повідомленні поліції не вказано обставин аварії, проводиться досудове розслідування. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).