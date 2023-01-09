Частину коштів поліцейські уже повернули колядникам

Поліція затримала 22-річного мешканця Закарпаття, який уночі на Різдво напав на групу колядників і викрав у них 16 тис. грн. Зловмисника вдалося оперативно розшукати, однак частину наколядованих коштів він уже встиг витратити. За крадіжку закарпатцю загрожує до десяти років ув'язнення.

Як у понеділок, 9 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у ніч на 7 січня у Тячівському районі. На групу колядників напав чоловік та наколядовані кошти.

«До колядників, які поверталася після вітання односельчан з різдвяними святами, підійшов невідомий, який раптово вдарив одного з чоловіків та відібрав у нього понад 16 тисяч гривень, після чого втік. Співробітники поліції розпочали пошуки та оперативно затримали причетного до пограбування. Ним виявився 22-річний мешканець Тячівського району», – йдеться у повідомленні.

Після затримання поліція вилучила у зловмисника частину викрадених грошей та повернула колядникам. Суму повернених коштів правоохоронці не уточнюють.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж, вчинений в умовах воєнного). 22-річний закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.