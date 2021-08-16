Водій зупинився лише тоді, як побачив попереду ще один автомобіль поліції

Патрульні Львова вночі доганяли водія Kia Ceed, який порушив правила дорожнього руху і намагався втекти від поліції. В результаті 22-річний львів’янин отримав 5 адмінматеріалів, які передбачають штрафів на понад 2 тис. гривень та позбавлення прав керування на півроку.

Близько 1 ночі патрульні помітили автомобіль Kia Ceed, який їхав їм назустріч смугою для громадського транспорту на проспекті Чорновола.

«Патрульні розвернулися, аби зупинити водія, однак той почав втікати. Він почав кружляти прилеглими вулицями, ще кілька разів порушивши правила дорожнього руху. Зокрема, вимкнув фари, щоб зникнути з поля зору. На підмогу залучили додатковий екіпаж. Втікач, побачивши перед собою проблискові маячки ще одного патрульного автомобіля, зупинився», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Як з’ясувалося, 22-річний водій втікав, бо не мав чинного страхового полісу цивільно-правової відповідальності. У чоловіка вилучили посвідчення водія і виписали тимчасовий талон для керування транспортними засобами.

На нього оформили 5 адмінматеріалів. Чотири постанови: за ч. 1 ст. 126 (за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом), за ч. 2 ст. 122 (виїзд на зустрічну колію трамвая) та (керування транспортним засобом без увімкненого ближнього світла фар у темну пору доби), а також за ч. 3 ст. 122 (рух смугою для громадського транспорту) КУпАП. А також протокол за ст. 122-2 КУпАП (невиконання водієм вимог про зупинку).