23-річного мешканця Калуша посадили на 4 роки та 6 місяців за розбещення шістьох малолітніх дівчаток та зйомку порнографії. За даними слідства, тоді чоловік у громадських місцях непристойно торкався дітей та знімав усе на відео, потім – пересилав файли іншій неповнолітній дівчині. Затримали педофіла у 2018 році за підозрою у розбещенні восьмирічної дівчинки із Калуша. У ході слідства правоохоронці встановили, що від дій тоді ще 19-річного хлопця постраждали шестеро дівчаток.

Про вирок 23-річному мешканцю Калуша у понеділок, 23 травня, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області. «Чоловік у громадських місцях непристойно торкався до дітей та записував все на камеру мобільного телефону. Фото з ознаками дитячої порнографії він пересилав через інтернет-мережі іншій неповнолітній», – йдеться у повідомленні прокуратури. Від дій мешканця Калуша пострало шестеро дівчат.

Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі Івано-Франківської обласної прокуратури, мешканця Калуша затримали ще у 2018 році за вчинення розпусних дій щодо восьмирічної дівчинки. Про дії тоді 19-річного хлопця повідомив батько постраждалої. Злочин стався у лютому 2018 року. Під час перевірки правоохоронці встановили, що чоловік причетний і до інших злочинів стосовно дітей.

Відтак, суд визнав 23-річного мешканця Калуша винним за ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 ККУ (розбещення неповнолітніх та малолітніх, а також розповсюдження зображень із дитячою порнографію) та призначив йому 4 роки та 6 місяців позбавлення волі. Крім того, суд вирішив включити дані про обвинуваченого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.