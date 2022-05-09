35-річний мешканець Виноградова може отримати 8 років тюрми

Правоохоронці у Виноградові затримали 35-річного місцевого мешканця, який вчиняв відносно 11-річної дівчинки розпусні дії. Зараз закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у понеділок, 9 травня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався ввечері неділі, 8 травня. До правоохоронців зателефонував мешканець Виноградова та повідомив, що застав підозрілого чоловіка з малолітньою дитиною, який, на його думку, має намір вчинити незаконні дії щодо дівчинки.

«На місці події поліцейські виявили малолітню дівчинку та 35-річного виноградівця. Співробітники поліції з’ясували, що зловмисник вчиняв відносно 11-річної дитини розпусні дії, а саме показував дівчинці статеві органи. Зловмисника одразу затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання», – йдеться у повідомленні поліції.

У прес-службі уточнюють, що наразі з дівчинкою та її сім’єю наразі продовжують працювати ювенальні поліцейські. Затриманому найближчим часом буде повідомлено про підозру. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи). Мешканцю Виноградова загрожує до восьми років позбавлення волі.