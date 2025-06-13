Пустомитівський районний суд виніс вирок водієві ЗАЗ Андрію Швецю, який спричинив смертельну ДТП біля Винників, внаслідок якої загинули двоє його пасажирів. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

ДТП трапилася 15 лютого 2025 року на трасі Київ - Чоп, поблизу Винників. 23-річний мешканець села Миклашів Андрій Швець за кермом автомобіля ЗАЗ Forza виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся із вантажівкою. Нею керував керував 22-річний мешканець Львівщини.

Внаслідок ДТП 24-річний пасажир легковика загинув на місці, ще двох пасажирів, віком 21 та 24 років, з травмами госпіталізували до лікарні святого Луки. Один із них згодом помер у лікарні.

У суді Андрій Швець свою провину визнав і пояснив, що того вечора його автомобіль занесло на дорозі через мокрий асфальт.

Враховуючи обставини справи, суддя Дмитро Кукса визнав його винним у смертельній ДТП і призначив 5 років позбавлення волі і вилучив водійські права на 3 роки. Однак суд звільнив його від відбування покарання та замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну.