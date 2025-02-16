Водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу

У суботу ввечері, 15 лютого, на автодорозі Київ - Чоп, поблизу Винників, трапилася смертельна ДТП. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

23-річний мешканець села Миклашів, керуючи автомобілем ЗАЗ Forza, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою, якою керував 22-річний мешканець Львівщини.

Внаслідок ДТП 24-річний пасажир легкового автомобіля загинув на місці події, двох пасажирів, віком 21 та 24 років, з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні святого Луки. Обставини події встановлюються.