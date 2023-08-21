Аеродром у Туринці давно не функціонує, а злітна смуга зареєстрована як асфальтний майданчик

Правоохоронці повідомили 23-річному львів’янину про підозру в шахрайстві через незаконну приватизацію злітної смуги колишнього аеродрому у в селі біля Жовкви. Раніше суд повернув асфальтний майданчик у комунальну власність Жовківської громади.

Йдеться про 400-метрову злітно-посадкову смугу колишнього аеродрому у селі Туринка Жовківської міської громади площею майже 9 тис. м2. Після реформи децентралізації Туринківська сільська рада мала б зареєструвати за майданчиком вартістю 109,6 тис. грн право власності, однак цього не зробила. У 2019 році цю ділянку приватизували, а після цього внесли до статутного капіталу ТзОВ «Авіатор+». Після цього компанія звернулася до нотаріуса і приватизувала колишню злітну смугу. Згодом майно ще раз перереєстрували та продали.

Вже після приєднання Туринки до Жовкви міська рада, яка стала правонаступницею майна сільради, звернулась до суду. У січні слідчі відкрили кримінальне провадження, а в лютому повідомили держреєстратору Павлу Тузяку про підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах).

Водночас Жовківський районний суд розглядав цивільну справу про скасування держреєстрації права власності на асфальтний майданчик за приватною фірмою. 3 липня суддя Володимир Мікула позов задовольнив. Суд визнав незаконним і скасував рішення реєстратора про реєстрацію права приватної власності на асфальтний майданчик. Суд також скасував внесення майна до статутного капіталу ТзОВ «Авіатор+», визнав незаконною приватизацію компанією злітної смуги та подальшу її перереєстрацію й продаж.

21 серпня поліція повідомила про підозру в шахрайстві 23-річному львів’янину. За даними слідства, він надав державному реєстратору сільської ради неправдиві документи, на підставі яких той вніс недостовірну інформацію про право власності у реєстр речових прав на нерухоме майно і зареєстрував право приватної власності на це майно. Таким чином громада недоотримала 9,5 млн грн прибутку.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авіатор+» зареєстроване в Туринці понад 4 роки тому та займається орендою нерухомості. Одноосібним власником компанії є львівʼянин Юрій Кмита, а директором вказаний Роман Пустовіт.