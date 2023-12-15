Незаконна приватизація 400-метрової злітно-посадкової смуги колишнього аеродрому у селі Туринка відбулася у 2019 році

Жовківський районний суд Львівської області у листопаді виніс вирок 23-річному львів’янину Юрію Кмиті, який незаконно приватизував колишній аеродром у селі Туринка Жовківської громади. Чоловіка визнали винним у шахрайстві у великих розмірах та призначили умовне покарання.

Незаконна приватизація 400-метрової злітно-посадкової смуги колишнього аеродрому у селі Туринка, яка зараз має статус асфальтного майданчика, відбулася у травні 2019 року.

За матеріалами справи, обвинувачений, змовившись із невстановленою слідством особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, надав державному реєстратору Жирівської сільської ради Пустомитівського району неправдиві документи, на підставі яких той незаконно вніс зміни в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно і зареєстрував право приватної власності за Юрієм Кмитою на це майно.

Внаслідок цього асфальтний майданчик площею майже 9 тис. м2 вибув з комунальної власності Жовківської міської ради та перейшов у власність Юрія Кмити. Таким чином громаді було завдано збитків на суму близько 9,5 млн грн.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що скористався порадою знайомого, який розповів йому про те, що він має право на безкоштовне оформлення земельної ділянки.

Суддя Мар’яна Олещук визнала Юрія Кмиту винним у шахрайстві у великих розміроах (ч.4. ст. 190 ККУ). Вироком суду йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий строк два роки. На вирок ще може бути подана апеляція.

Раніше, у липні цього року, Жовківський районний суд визнав незаконною і скасував реєстрацію права приватної власності на згаданий асфальтний майданчик. Суд також скасував внесення майна до статутного капіталу ТзОВ «Авіатор+», визнав незаконною приватизацію злітної смуги та подальшу її перереєстрацію й продаж.

За даними аналітичної системи YouControl, власником згаданого ТзОВ «Авіатор+», яке зареєстроване в Туринці понад чотири роки тому, є Юрій Кмита, який отримав вирок за шахрайство з незаконною приватизацією.