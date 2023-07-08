Аеродром у Туринці давно не функціонує, а злітна смуга зареєстрована як асфальтний майданчик

Жовківський районний суд скасував приватизацію колишнього аеродрому в Турянці. Упродовж 2019-2022 років його кілька разів перереєстровували та вносили у статутний капітал приватної фірми й влітку 2022 року перепродали.

Йдеться про 400-метрову злітно-посадкову смугу колишнього аеродрому у селі Туринка Жовківської міської громади площею майже 9 тис. м2, що зараз має смугу асфальтного майданчика. Із матеріалів справи відомо, що Туринківська сільська рада мала б зареєструвати за майданчиком вартістю 109,6 тис. грн право власності. Скориставшись цим, у 2019 році цю ділянку приватизували, а після цього внесли до статутного капіталу ТзОВ «Авіатор+». Після цього звернулося до нотаріуса і приватизувало колишню злітну смугу. Після цього майно ще раз перереєстрували та продали.

Через це Жовківська міська рада, яка після приєднання Туринки до міста стала правонаступницею майна сільради, звернулась до суду. У січні слідчі відкрили кримінальне провадження, а в лютому повідомили держреєстратору Павлу Тузяку про підозру за ч. 1 ст. 362 ККУ (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах).

Водночас Жовківський районний суд розглядав цивільну справу про скасування держреєстрації права власності на асфальтний майданчик за приватною фірмою. 3 липня суддя Володимир Мікула позов задовольнив. Суд визнав незаконним і скасував рішення реєстратора про реєстрацію права приватної власності на асфальтний майданчик. Суд також скасував внесення майна до статутного капіталу ТзОВ «Авіатор+», визнав незаконною приватизацію компанією злітної смуги та подальшу її перереєстрацію й продаж. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Авіатор+» зареєстроване в Туринці понад 4 роки тому та займається орендою нерухомості. Одноосібним власником компанії є львівʼянин Юрій Кмита, а директором вказаний Роман Пустовіт.