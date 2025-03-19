24 ОМБр та 5 ОШБ стримують ворога на Донеччині

Підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила та 5 окрема штурмова бригада відбили ще один механізований штурм росіян в Часовому Яру на Донеччині. Пресслужба 24 бригади у середу, 19 березня, повідомила, що вдалось знищити п’ять з шести бронемашин 98 дивізії ВДВ Росії.

«Більшість окупантів загинули та отримали поранення від вогню нашої артилерії та мінометів. Окрема подяка побратимам з 5 штурмової бригади за професійну роботу! Битва за Часів Яр триває!», – написали військові.

Зазначимо, що 98-ма гвардійська повітряно-десантна дивізія окупантів дислокується в Івановому та Костромі. Дивізія вчиняла воєнні злочини у Чечні, а з 2014 році її підрозділи беруть участь у війні проти України.

Нагадаємо, що 24 бригада на початку березня 2025 року відбила штурм росіян біля Часового Яру й знищила та пошкодила 16 одиниць ворожої техніки. Крім цього, захисники ліквідували або поранили понад 30 окупантів.

Додамо, що 19 березня Україні вдалось повернути з російського полону 70 військових 24 бригади. ZAXID.NET опублікував список захисників, які повернулись додому.