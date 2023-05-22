Пасажир автомобіля отримавтравми несумісні з життям

Вранці понеділка, 22 травня, поблизу села Новий Став, що неподалік Кам'янки-Бузької, сталася аварія, у якій загинув 24-річний пасажир Mazda 6. За попередніми даними, водій автомобіля не впорався з керуванням, злетів в кювет та перекинувся. У поліції уточнили, що 23-річний водій на момент аварії був п'яним.

Як повідомила прес-служба ДСНС, аварія сталася близько 06:30. Водій легковика Mazda 6 з'їхав в кювет та перекинувся. На місце викликали рятувальників, адже з понівеченого авто ані водій, ані пасажир не могли вибратися. Рятувальники витягали з машини постраждалих за допомогою спецобладнання.

Аварія сталася близько 06:30, водій легковика не впорався з керуванням і злетів у кювет неподалік залізниці

Внаслідок аварії 23-річний водій отримав травми середньої важкості, його госпіталізували до Львова у лікарню Святого Пантелеймона. 24-річного пасажира також госпіталізували, проте чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні, у машині «швидкої».

Прес-служба поліції повідомила, що водія Mazda було затримано, адже, як виявилося, він керував машиною у стані алкогольного сп'яніння.

Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини ДТП.