На Львівщині внаслідок ДТП водія легковика госпіталізували в реанімацію
До теми
У неділю, 21 травня, на автодорозі «Львів-Краковець», між селами Терновиця та Рулево Яворівського району, трапилася ДТП. Як повідомили у поліції Львівської області, зіткнулися два легкових автомобілі. Водій однієї автівки потрапив в реанімацію.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 30-річний житель одного з сіл Яворівського району, та Porsche Cayenne під керуванням 54-річної киянки.
Внаслідок ДТП водій Renault Megane отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.
За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же ж термін.
Правоохоронці встановлюють обставини події.