Правоохоронці встановлюють обставини події

У неділю, 21 травня, на автодорозі «Львів-Краковець», між селами Терновиця та Рулево Яворівського району, трапилася ДТП. Як повідомили у поліції Львівської області, зіткнулися два легкових автомобілі. Водій однієї автівки потрапив в реанімацію.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Renault Megane, яким керував 30-річний житель одного з сіл Яворівського району, та Porsche Cayenne під керуванням 54-річної киянки.

Внаслідок ДТП водій Renault Megane отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію.

За фактом слідчі Яворівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же ж термін.

Правоохоронці встановлюють обставини події.