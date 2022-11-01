Нелегальний цех був облаштований усім необхідним для повного циклу виробництва сигарет

Поліція виявила неподалік Чернівців підпільну тютюнову фабрику з налагодженим повним циклом виробництва сигарет. За версією правоохоронців, роботу фабрики організував 25-річний іноземець. Під час обшуків у цехах виявили 1,2 тонни тютюну, різноманітне обладнання та упаковки популярних марок сигарет. Поліція не вказує, де саме працювала фабрика і не називає, громадянином якої країни є власник цеху. Наразі триває розслідування.

Як у вівторок, 1 листопада, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, йдеться про склад поблизу Чернівців. 25-річний іноземець обладнав приміщення напівавтоматичним обладнанням для повного циклу виробництва. Також придбав усе необхідне для виготовлення фальсифікованих сигарет: незаконно виготовлений тютюн, упаковки для сигарет різних торгових марок, фільтри та інші розхідні матеріали.

«Під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху поліцейські вилучили обладнання, 1,2 тонни тютюну, майже 5 тис. розфасованих цигарок у пачках, 63 рулони паперової стрічки для виготовлення сигарет, 21 ящик з поліграфією для фасування готової продукції та інші пакувальні матеріали», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі 25-річному іноземцю повідомили про підозру за ч. 2 статті 28, ч. 2 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Розслідування триває. Правоохоронці з’ясовують всі обставини роботи нелегальної фабрики та інших осіб, які можуть бути причетними до незаконного виробництва.