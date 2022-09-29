Під час обшуків у Мукачеві правоохоронці вилучили 8 тис. упаковок тютюну і заправок для кальяну

На Закарпатті арештували гуртову партію тютюну, заправок для кальяну та електронних сигарет, які незаконно продавали у мукачівській кальянній. Значна частина вилученого – товари з Росії. Вартість товару становить близько 3 млн грн.

Як у четвер, 29 вересня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, незаконний товар СБУ виявила під час обшуку в одному з закладів Мукачева. Правоохоронці вилучили близько 8 тисяч упаковок різного тютюнового товару.

«Йдеться про товари без марок акцизного податку: тютюн для кальяну, близько 8 тисяч упаковок якого вилучено, понад три сотні електронних сигарет з тютюново-курильними сумішами. Водночас знайдено та вилучено тютюн для кальяну з марками акцизного податку Російської Федерації у кількості понад 340 шт.», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що вартість вилучених товарів складає орієнтовно 3 млн грн. Суд також наклав арешт на комп’ютерну техніку, виявлені чорнові записи та гроші. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Розслідування триває.