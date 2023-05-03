Чоловік мав намір обікрасти бабусю, але скоїв вбивство

Чернівецький суд у середу, 3 травня, обрав підозрюваному у вбивстві пенсіонерки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 25-річний чоловік кілька разів побив, а потім руками задушив 89-річну жінку. Злочин стався 8 квітня у селі Коровія Чернівецького району.

Повідомлення про виявлення тіла буковинки з ознаками насильницької смерті надійшло до поліції від жителів села. Правоохоронці встановили особу зловмисника, а також обставини злочину та мотиви. Того дня, 25-річний чоловік наважився на крадіжку. За жертву собі обрав односельчанку, 89-річну пенсіонерку, яка проживала сама. Але жінка стала на заваді чоловіку, і тому він вирішив побити її та задушити.

«Чоловік хотів пограбувати жінку, однак господарка стала йому на заваді. Надалі зловмисник завдав декілька ударів пенсіонерці по обличчю, схопив руками за шию та задушив. Після вчинення злочину правопорушник з місця події втік та переховувався від правоохоронців», – повідомили в ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Вбивство чоловік скоїв в селі Коровія Чернівецького району

Тіло пенсіонерки направили на судово-медичну експертизу. Згідно із результатами причиною смерті буковинки стала механічна асфіксія. Аби знайти підозрюваного, правоохоронці зібрали усі докази, опитали можливих свідків, а після того встановили, де саме переховувався 25-річний чоловік. Слідчо-оперативна група затримала його та повідомила про підозру у вчиненні вказаного злочину.

Сьогодні, 3 травня, суд задовільнив клопотання слідчих поліції та обрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою. Чоловіку інкримінують підозру у злочині, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).