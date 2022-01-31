Жінка народила по дорозі в пологовий

Закарпатські медики швидкої допомоги прийняли пологи у 26-річної мешканки Перечинського району. Жінка не встигла доїхати до пологового та народила свою сьому дитину в автомобілі швидкої допомоги.

Як повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, виклик медикам надійшов зранку понеділка, 31 січня. З'ясувалося, що 26-річна мешканка села Тур'я Пасіка почала народжувати і потребує негайної допомоги.

«На виклик виїхала бригада № 404 у складі фельдшера Яни Гладкової та водія Івана Каналоша. Під час огляду породіллі з'ясувалося, що води вже відійшли, і дорогою до пологового вона почала народжувати», – йдеться у повідомленні медиків.

Жінка народила хлопчика перед в'їздом у Перечин. Медики обробили пупкову ранку малюку, надали допомогу мамі і госпіталізували їх до пологового відділення Перечинської лікарні.

«Мама і малюк здорові, почувають себе добре», – зазначила фельдшерка Яна Гладкова.