Змія вкусила чоловіка в ногу

У понеділок, 27 травня, у Самбірському районі на Львівщині від укусу змії постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, 26-річного мешканця села Верхнє Висоцьке, що на Турківщині, змія вкусила в гомілково-ступневий суглоб. Близько 17:00 його госпіталізували до Турківської центральної районної лікарні. Попередньо його стан медики оцінили як середньої важкості.

Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу: