У гірському селі на Львівщині змія вкусила в ногу 26-річного чоловіка
Змія вкусила чоловіка в ногу
У понеділок, 27 травня, у Самбірському районі на Львівщині від укусу змії постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
Як розповіли в ДСНС Львівщини, 26-річного мешканця села Верхнє Висоцьке, що на Турківщині, змія вкусила в гомілково-ступневий суглоб. Близько 17:00 його госпіталізували до Турківської центральної районної лікарні. Попередньо його стан медики оцінили як середньої важкості.
Рятувальники застерігають мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу:
- Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
- У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
- Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
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