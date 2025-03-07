Аварія сталася 6 вересня 2023 року на вулиці Соборній в Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок Олександру Скрабарчуку за смертельну ДТП. Чоловік сів пʼяним за кермо автомобіля Citroën і збив на пішохідному переході 67-річну жінку. Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні. Обвинувачений свою провину визнав і розкаявся, за скоєне йому призначили 3,5 роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 5 березня, аварія сталася 6 вересня 2023 року на вулиці Соборній в Рівному. Близько 10:00 водій автомобіля Citroën Picasso збив 67-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Алкотестер показав у винуватця аварії 1,75 проміле алкоголю, що майже в дев'ять разів більше допустимої норми.

27-річний обвинувачений Олександр Скрабарчук пояснив у суді, що напередодні ДТП вживав алкоголь, проте почував себе добре й вирішив сісти за кермо. За словами чоловіка, йому в очі світило сонце, тому він не побачив пішохідку. Просив суворо його не карати й також зауважив, що компенсував чоловіку загиблої 5000 доларів.

Суддя Святослав Рогозін визнав водія винним за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що призвело до смерті потерпілої) й призначив 3,5 роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.