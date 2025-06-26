Наркодилерку затримали 8 березня 2025 року на провулку Тракторному в Хмельницькому

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 26-річній вінничанці, яку викрили на продажі наркотиків. За скоєне жінці призначили шість років тюрми. Про це повідомила 26 червня пресслужба поліції області.

За даними слідства, 8 березня 2025 року на провулку Тракторному в Хмельницькому затримали жінку з великою кількістю синтетичних наркотиків. У підозрюваної вилучили близько 400 грамів PVP та амфетамін. Наркотики були як у великому пакуванні, так і пофасовані у «закладки».

«Заборонені речовини засуджена купувала через телеграм-канали. Далі планувала розповсюджувати товар за допомогою закладок у Хмельницькому та районі, а також розсилати його через поштомати», – повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Суд визнав 26-річну вінничанку винною за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту) Кримінального кодексу України та призначив шість років ув’язнення з конфіскацією майна. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.