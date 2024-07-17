Аварія в селі Машів сталася 13 липня 2023 року

Суд виніс вирок 26-річній водійці Opel Kadett, яка у стані алкогольного сп’яніння збила пішохідку і втекла з місці події. За скоєне їй призначили 4 роки тюрми й зобов’язали сплатити потерпілій 830 тис. грн компенсації. Про це 17 липня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Аварія на вулиці Центральній у селі Машів сталася 13 липня 2023 року. 25-річна місцева жителька, яка керувала автомобілем Opel Kadett, збила 28-річну пішохідку, яка рухалась узбіччям дороги. Водійка з місця події втекла, поліцейські наздогнали її вже у Любомлі. З’ясувалося, що вона перебувала у стані алкогольного спяніння – «Драгер» показав 2,6 проміле.

Водночас пішохідку із численними травмами госпіталізували у відділення реанімації.

Відтак, суд визнав водійку Opel Kadett винною за ч. 2 ст. 286-1 ККУ (порушенні ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілій тяжкі тілесні ушкодження) та призначив чотири роки ув’язнення без права керувати транспортними засобами на п’ять років. Окрім цього, із неї на користь потерпілої стягнуть 830 тис. грн за моральну та матеріальну шкоду. Рішення ще можна оскаржити апеляційному в суді.