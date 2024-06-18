Унаслідок аварії загинув пасажир автомобіля Hyundai Santa Fe

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Івану Ліпському за вчинення масштабної ДТП. Обвинувачений сів за кермо Volkswagen Touareg у стані алкогольного сп’яніння і врізався у Hyundai Santa Fe. У результаті зіткнення п’ятеро людей травмувалися, а один чоловік загинув. За скоєне водію призначили 5 років тюрми.

Як ZAXID.NET cтало відомо з вироку суду від 14 червня, аварія на трасі Н-03 Житомир – Чернівці сталася 7 жовтня 2023 року. Іван Ліпський, який керував автомобілем Volkswagen Touareg у стані алкогольного сп’яніння, перевищив допустиму швидкість руху (при дозволених 50 км/год водій рухався зі швидкістю 127,5 км/год) і поблизу села Смотрич Хмельницької області виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Hyundai Santa Fe під керуванням 28-річного кам'янчанина. У результаті 47-річний пасажир автомобіля Hyundai загинув на місці події, а п’ятеро людей травмувалися. Серед них – двоє дітей віком чотирьох і п’яти років.

У суді 38-річний Іван Ліпський свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що у ніч із 6 на 7 жовтня 2023 року поїхав з роботи на риболовлю, де вживав горілку. Також зазначив, що ввечері 7 жовтня вирішив їхати додому у село Смотрич разом із дружиною та донькою, втім обставин аварії не пам’ятає, оскільки заснув за кермом і прийшов до свідомості уже в лікарні.

Суддя Володимир Черепахін визнав Івана Ліпського винним за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого) й призначив п’ять років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.