У результаті зіткнення 70-річна пішохідка загинула на місці події

Кам’янець-Подiльський міськрайонний суд виніс вирок 46-річному водію ВАЗ, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть 70-річну пенсіонерку. За скоєне йому призначили сім років позбавлення волі.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку від 21 червня, аварія на Нігинському шосе у Кам’янці-Подільському сталася 30 грудня 2023 року. Близько 17:15 Олександр Кучер, який перебував за кермом ВАЗ-2107, перевищив допустиму швидкість руху і збив на пішохідному переході 70-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці події.

За словами подруги загиблої, того дня вони разом ішли до костелу. Коли 70-річна жінка почала першою переходити «зебру», її раптово збив легковик. Після цього водій вийшов з автомобіля та сказав: «Де ви взялись?»

Олександр Кучер свою вину визнав повністю, однак відмовився надавати свідчення. Відомо, що на момент вчинення аварії вміст алкоголю в його крові перевищував норму у дев’ять разів (2,37 проміле).

Суддя Іван Драч визнав 46-річного водія ВАЗ винним за ч.3 ст.286-1 ККУ (порушення ПДР у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив сім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на шість років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.