Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та помер у лікарні

У Дрогобицькому районі Львівщини 27-річний мешканець Трускавця розбився на мотоциклі та від отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась 23 квітня приблизно о 13:20 на трасі Східниця – Пісочна. Як попередньо встановили правоохоронці, 27-річний житель міста Трускавець не впорався з керуванням мотоциклом Honda, з’їхав у придорожній канал, де зіткнувся з бетонним стоком для відведення води.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Незважаючи на зусилля медиків, невдовзі чоловік помер у лікарні.