Судячи з фото правоохоронців, аварія сталась на пішохідному переході.

Ввечері у понеділок, 10 квітня, на проспекті Чорновола у Львові кросовер збив літнього чоловіка на пішохідному переході. Як повідомили у поліції, пішохода з травмами госпіталізували.

Як вказано у повідомленні, аварія сталася 10 квітня близько 21:10 на проспекті В’ячеслава Чорновола у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Hyundai Santa Fe, 52-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 80-річного місцевого мешканця.

Судячи з фото правоохоронців, аварія сталась на пішохідному переході. Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.