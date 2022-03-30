27-річний мешканець Дніпра намагався виїхати у Румунію із саморобною довідкою про непридатність до військової служби. Відомо, що чоловік завантажив зразок документа з інтернету, вніс свої дані та роздрукував на принтері. Підроблену довідку чоловік пред’явив при перетині кордону в Чернівецькій області. Зараз ухилянту загрожує до двох років обмеження волі.

Як у середу, 30 березня, повідомила прес-служба поліції Буковини, 27 річного мешканця Дніпра затримали у селі Тереблече на пункті пропуску «Порубне». «Під час проходження контролю 27-річний житель Дніпра пред’явив прикордонникам довідку з ознаками підробки. У документі йшлося про те, що чоловік нібито не підлягає військовій службі за призовом під час мобілізації», – зазначається у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, 27-річний чоловік завантажив з інтернету зразок необхідної довідки, вніс туди неправдиві дані про себе та роздрукував підроблений документ на принтері, сподіваючись, перетнути із ним кордон та уникнути служби у війську.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 та 4 ст. 358 ККУ (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Обвинувальний акт уже направили до суду. За скоєне 27-річному чоловікові загрожує до двох років обмеження волі.