Поліція затримала 28-річного мешканця села Росошани за розбещення трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. До правоохоронців звернувся батько однієї із потерпілих дівчаток, злочин також записали камери відеоспостереження. Затриманий наразі перебуває у СІЗО, за скоєне чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

Як у понеділок, 13 червня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, інцидент стався біля продуктового магазину в одному із сіл Росошанської громади. За даними поліції, 28-річний місцевий мешканець вчинив розпусні дії відносно трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Про злочин стало відомо після того, як одна із постраждалих дівчаток розповіла про те, що сталося, своєму татові. Чоловік звернувся в поліцію.

«Зловмисник вчинив фізичне розбещення щодо малолітніх з метою задоволення власної статевої пристрасті, яке виражалось в доторканні статевих органів потерпілих, про що свідчать відеодокази з камер спостереження», – йдеться у повідомленні поліції.

28-річний затриманий вже був судимий за торгівлю наркотиками. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 ККУ (вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи), чоловікові вже оголосили про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.