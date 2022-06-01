50-річного мешканця Чернівецького району засудили до семи років позбавлення волі за розбещення неповнолітньої. За даними слідства, злочин стався у червні 2021 року, коли 10-річна дівчинка приїхала на літні канікули в село до бабусі та дідуся. Зловмисник, який є хресним мами постраждалої дівчинки, обманув дитину та привів її до себе додому, де розбещував. У суді чоловік свою вину не визнав.

Про вирок 50-річному мешканцю Буковини у середу, 1 червня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури. За інформацією правоохоронців, сусід, який є близьким родини потерпілої дівчинки, заманив дитину до свого будинку, під час вчинення злочину чоловік був п’яним.

«Дитина перебувала у дідуся та бабусі у період літніх канікул. Її кривдник проживав по сусідству. Чоловік зустрів дівчинку на вулиці, сказав, що відведе до бабусі, натомість привів до власного будинку, де вчинив з нею дії сексуального характеру. Свою вину не визнав, однак прокурор надав достатньо доказів, що вказують на його причетність до скоєння злочину», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітньої) та призначив йому сім років позбавлення волі. Інформацію щодо засудженого внесено до реєстру педофілів.