На Львівщині зафіксовано черговий укус змії. Цього разу постраждала 30-річна мешканка Самбірського району. Жінку за ногу вкусила змія, потерпіла потрапила до реанімації повідомила прес-служба ДСНС у четвер, 2 червня.

Ввечері середи, 1 червня, до реанімації Турківської центральної міської лікарні госпіталізували жінку 1991 року народження. Жінку у ліву стопу вкусила змія, вона у стані середнього ступеня важкості.

Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними відправляючись у ліс чи на природу. Плазунів можна зустріти у високій траві, кущах, лісі.

«Пам’ятайте, якщо ви випадково побачили змію поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», – нагадують рятувальники.