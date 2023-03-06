На Львівщині викрили 30-річного мешканця Дрогобицького району, який обіцяв чоловіку призовного віку допомогти незаконно перетнути державний кордон України. За свої послуги підозрюваний запросив 2 тис. доларів США. Про це у понеділок, 6 березня, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, за грошову винагороду підозрюваний сприяв у незаконному перетині державного кордону України військовозобов’язаному чоловіку. 30-річний мешканець Дрогобичини обіцяв підготувати ухилянту відповідний пакет документів. Свої послуги він оцінив у 2 тис. доларів США. Однак слідство ще триває, всі обставини справи з'ясовують.

«За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 30-річному чоловіку за фактом організації незаконного переправлення особи призовного віку через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України)» , – йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України після отримання ним на банківську картку частини суми – 500 доларів США. Тепер 30-річному чоловіку загрожує від п'яти до семи років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 2 ст. 332 КК України).