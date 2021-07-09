32-річний Руслан Чапля в стані алкогольного сп’яніння повідомив про замінування залізничного вокзалу у Львові

Залізничний районний суд Львова визнав винним 32-річного дрогобичанина Руслана Чаплю у неправдивому повідомленні про замінування Головного залізничного вокзалу. Йому присудили 2 роки і 3 місяці позбавлення волі.

Інцидент трапився 25 березня о 23:45. До поліції надійшло повідомлення про замінування площі Двірцевої біля Головного залізничного вокзалу у Львові. З приміщення вокзалу евакуювали 300 пасажирів та 30 працівників, руху поїздів при цьому не зупиняли. Правоохоронці та вибухотехніки обшукали територію, однак вибухівки не виявили.

Пізніше поліцейські встановили, що фейкове повідомлення про замінування надав 32-річний дрогобичанин Руслан Чапля. Як встановили слідчі, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. У суді Руслан Чапля свою провину визнав, але пояснити причини злочину відмовився, оскільки погано їх пам’ятає. Він попросив суд суворо його не карати, адже після відбування покарання планує продовжити працювати за кордоном.

Враховуючи докази, суддя Залізничного районного суду Наталія Румілова визнала Руслана Чаплю винним за ч. 1 ст. 259 ККУ та призначила йому 2 роки і 3 місяці позбавлення волі. Також він має заплатити близько 3 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, що Верховна Рада посилила відповідальність за фейкові замінування.