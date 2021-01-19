В одній з військових частин на Одещині двоє солдатів побили третього. Через кілька днів від отриманих травм він помер, повідомила у вівторок, 19 січня, військова прокуратура Одеського гарнізону.

За інформацією прокуратури, 15 січня між трьома військовослужбовцями-контрактниками, які разом вживали алкоголь, стався конфлікт, під час якого двоє з них побили свого співслужбовця 1988 року народження.

17 січня побитого контрактника доставили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де наступного дня від отриманих травм він помер у реанімації.

Про причини конфлікту, як і подробиць про померлого контрактника, правоохоронці не повідомили.

Як пише «Думская», солдата побили у військовій частині 11-го мотопіхотного батальйону, який дислокується в Подільську.

Поліція розслідує цей інцидент за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Якщо вину солдатів доведуть, їм загрожує до десяти років ув’язнення.