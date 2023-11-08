Під час обшуків у салоні перебував клієнт та четверо молодих дівчат

За півроку поліція завершила розслідування справи щодо роботи борделю в центрі Рівного, що працював під виглядом масажного салону. Обвинуваченим у цій справі є 33-річний рівнянин. За утримання місць розпусти йому загрожує до п’яти років тюрми.

Нагадаємо, бордель, який працював під виглядом масажного салону, поліція викрила у травні цього року. Слідство встановило, що клієнтів власник салону шукав через інтернет: розміщував оголошення з фотографіями дівчат в нижній білизні та поширював по місту рекламні проспекти. За один сеанс клієнти сплачували від 3 до 16 тис. грн, залежно від обраного комплексу послуг.

Під час проведення слідчих дій поліцейські застали у борделях клієнта та чотирьох молодих працівниць віком від 22 до 25 років. Поліція кваліфікувала справу за статтею про сутенерство. Однак, підозру чоловікові вручили за за ч.2 ст. 302 ККУ (утримання місць розпусти). Це сталось у жовтні, за п’ять місяців після викриття салону.

У середу, 8 листопада, прес-служба прокуратури Рівненщини повідомила, що розслідування цієї справи завершене, матеріали відправили до суду. 33-річному чоловікові загрожує максимум п’ять років тюрми. Попередньо відомо, що підозрюваний розкаювався у вчиненому та співпрацював зі слідством.