Шахрай незаконно приватизував цокольне приміщення в одному з будинків у центрі Львова

Поліція викрила 34-річного мешканця Рівненщини, який на підставі підроблених документів приватизував нежитлове приміщення у центрі Львова, що перебувало у комунальній власності.

Як розповіли у вівторок, 20 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, чоловік незаконно приватизував цокольний поверх загальною площею майже 62 м2, який розташований у будинку на одній із центральних вулиць міста.

«Для цього обвинувачений звернувся з підробленим документами до державного реєстратора для оформлення права власності на вищевказане майно, яке на той момент перебувало у комунальній власності. В подальшому, звернувся до нотаріуса та згідно акту приймання передачі передав вищевказане приміщення до статутного капіталу одного із товариств Львова», – повідомили в обласній прокуратурі.

У результаті шахрай відчужив комунальне приміщення та завдав громаді міста майнову шкоду на 1,5 млн грн.

34-річному чоловікові інкримінують шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом та використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 ККУ).