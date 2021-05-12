Поліція затримала 35-річного львів’янина, який під час конфлікту ножем поранив знайомого. Потерпілий у важкому стані перебуває в реанімації.

Як повідомили 12 травня у поліції, пізно ввечері 11 травня до правоохоронців звернулися медики, які повідомили, що до лікарні з ножовим пораненням у живіт потрапив 34-річний львів’янин.

Поліцейські встановили особу потерпілого та з’ясували, що ножем його поранив знайомий 35-річний львів’янин. Конфлікт між ними трапився у одній із квартир на вул. Зерновій.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Підозрюваного затримали й невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.