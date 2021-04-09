Чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, поранив ножем подругу своєї співмешканки

Дрогобицький міськрайонний суд 2 квітня цього року виніс вирок 40-річному мешканцю Дрогобича, який поранив ножем у живіт 44-річну жінку, яка була подругою його спімешканки.

У прокуратурі Львівщини розповіли, що трагедія сталася увечері 30 грудня 2020 року. Нетверезий дрогобичанин повернувся додому, де у той час перебувала співмешканка зі своєю 44-річною подругою. Між чоловіком та гостею виник конфлікт, під час якого чоловік взяв кухонний ніж та вдарив жінку у живіт. Унаслідок інциденту жінка отримала важкі поранення, однак медикам вдалося врятувати її життя.

Чоловік завдав жінці удар ножем

40-річного дрогобичанина засудили за нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 ККУ). Суд підтримав позицію прокурорів, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання – п’ять років позбавлення волі.