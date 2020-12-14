Червоноградський міський суд Львівської області засудив 58-річну місцеву мешканку за виготовлення та збут наркотиків. Жінка отримала 6 років і 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це у понеділок, 14 грудня, повідомили у прокуратурі Львівщини.

«Встановлено, що жінка впродовж 2019 року незаконно виготовляла та зберігала наркотичний засіб «опій ацетильований» («ширка»), а також збувала його місцевим наркозалежним особам», – зазначено у повідомленні прокуратури.

Вирок ухвалено 7 грудня під головуванням судді Андрія Жураковського.

Жінку обвинувачували у незаконному виробництві, придбанні, зберіганні, виготовленні наркотичних засобів, з метою збуту за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України. Суд визнав жінку винною і засудив до 6 років і 5 місяців позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

У вироку також вказано, що засуджена – уродженка м. Астрахань Російської Федерації, громадянка України, має середню технічну освіту. Також жінка має інвалідність третьої групи, раніше не була судима.

До слова, у вироку також зазначено, що він може бути оскаржений протягом тридцяти днів із дня його проголошення, а обвинуваченою з дня отримання копії вироку.