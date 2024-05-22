У помешканні жителя Хмельницького знайшли дитячу порнографію

Співробітники кіберполіції викрили 35-річного мешканця Хмельницького на незаконному зберіганні дитячої порнографії. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення.

Як 22 травня повідомили у прес-службі поліції, наприкінці квітня 2024 року правоохоронці з’ясували, що 35-річний місцевий житель зберігав на персональному комп’ютері файли з дитячою порнографією. У помешканні підозрюваного провели обшук.

«Комп’ютерну техніку правоохоронці вилучили. Експертиза підтвердила, що це відеоматеріали, зберігання яких заборонено чинним законодавством», – зазначають кіберполіцейські.



Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії) ККУ. Наразі слідчі вже завершили розслідування і скерували матеріали до суду. За скоєне хмельничанину загрожує до 6 років позбавлення волі.