Донеччанин завантажив у комп'ютер понад 6 тисяч файлів дитячого порно

Працівники кіберполіції викрили в Ужгороді 53-річного уродженця Часового Яру Донецької області на незаконному одержанні та зберіганні порнографії за участю дітей. За скоєне чоловіку загрожує до 6 років ув’язнення

Як повідомили у поліції Закарпатської області 20 травня, у помешканні чоловіка виявили комп’ютерну техніку, на яку він завантажив понад 6 тисяч файлів дитячого порно.

«Техніку у фігуранта вилучили. За фактом умисного одержання доступу до дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та умисному її зберіганні без мети збуту чи розповсюдження, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України», – інформують у поліції.

За скоєне донеччанину загрожує до 6 років ув’язнення із позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.