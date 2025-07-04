35-річну мешканку Вараського району підозрюють у вбивстві новонародженої доньки. Жінка намагалася сховати тіло задушеної дитини від поліцейських під покривалом. За скоєне їй загрожує до п'яти років тюрми. Про це повідомила 4 липня пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, в одному із сіл Вараського району 35-річна місцева жителька народила дитину у себе вдома. Попри те, що на місце події прибули медики, вона їх до себе не підпускала. Тоді викликали слідчо-оперативну групу.

«Правоохоронці виявили у кімнаті під покривалом на ліжку новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень», – зазначають у поліції.

Поліцейські встановили, що 35-річна породілля уже має двох дітей, однак позбавлена батьківських прав. Третю вагітність вона ретельно приховувала від рідних. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, тож вона перебуває у слідчому ізоляторі. Також вирішується питання щодо її переведення до спеціалізованого медзакладу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Тривають слідчі дії, призначені експертизи, зокрема й судово-психіатрична. За скоєне жінці загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.