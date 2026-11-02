Пацієнтка з хірургом Богданом Ліщуком (зліва) і лікарем-інтерном Тарасом Стиблем

До спеціалістів львівської лікарні св. Луки звернулася по допомогу 36-річна мешканка Львівщини Андріана зі скаргами на слабкість, швидку втомлюваність і втрату ваги, задишку, проблеми з тиском і підвищеним рівнем цукру в крові. Причину такого стану пацієнтки довго не вдалося встановити.

Стан пацієнтки почав різко погіршуватися чотири роки тому. У неї раптово з'явилися слабкість, швидка втомлюваність, легка задишка та тривожність. Навіть виникали панічні атаки, для яких не було явних причин. Андріана пройшла різні обстеження, але вони не виявили причини погіршення самопочуття. Згодом у неї ще й виникли проблеми з тиском, зник апетит, з'явився цукровий діабет та почала зменшуватись вага. Однак що стояло за всіма цими симптомами все ще було невідомо, повідомили у лікарні.



«Цього літа почалася швидка втрата ваги. Зранку встаєш – мінус один, потім знову мінус один. Тобто, це була вже не нормальна втрата ваги. І нудота була, і сильна задишка», – каже жінка.



Вона знову пішла до лікарів. Під час УЗД у неї виявили новоутворення в наднирниковій залозі. По допомогу жінка звернулася до спеціалістів лікарні св. Луки. На той момент новоутвір вже сягав 10 см і єдиним варіантом лікування була операція.

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До хірургічного втручання з видалення пухлини спеціалісти лікарні св. Луки залучили колегу з лікарні св. Пантелеймона – завідувача відділення урології Володимира Дмитріва. Оперували пацієнтку лапароскопічно. Через чотири невеликі проколи лікарі видалили новоутворення разом із наднирником. Результати гістологічного дослідження показали, що у пацієнтки – феохромоцитома правого наднирника. Це рідкісна, переважно доброякісна пухлина надниркової залози, яка виробляє надмірну кількість адреналіну та норадреналіну. Таке неконтрольоване вивільнення гормонів стресу з часом може спричинити гіпертонічні кризи та призвести до порушень роботи серцево-судинної системи, зокрема до інфаркту чи інсульту.



Рівень цукру в крові, який підвищився через пухлину, після операції нормалізувався. Загальний стан також поступово нормалізується.



«Після операції пацієнтка буквально змінюється на очах. До неї повертаються сили й енергія, а потреба в препаратах для контролю артеріального тиску та рівня цукру відпала. Молода жінка, яка ще донедавна була виснажена хворобою, знову усміхається, набирається сил і повертається до звичних справ», – каже хірург Богдан Ліщук.



Нині пацієнтка вже вдома й продовжує відновлюватися після операції. З кожним днем у неї з’являється все більше сил та енергії.