Поліцейські викрили 37-річного мешканця Хмельницького на незаконному зберіганні дитячої порнографії. За скоєне чоловіку загрожує до шести років ув’язнення. Про це повідомили 28 листопада у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, протягом 2024 року підозрюваний завантажував з інтернету на власний компʼютер відеозаписи з дитячою порнографію. Під час обшуку на його робочому столі виявили 34 тис. файлів із забороненим контентом. Чоловік пояснив правоохоронцям, що зберігав відео для власного використання.

Слідчі оголосили хмельничанину про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії) ККУ й скерували матеріали справи до суду. За скоєне чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Додамо, що у жовтні цього року поліцейські затримали біля одного з правоохоронних органів Хмельницького чоловіка, який намагався сфотографувати приміщення на планшет. Під час перевірки гаджету правоохоронці виявили у ньому відеозаписи з дитячою порнографію. Відео такого ж характеру знайшли і на ноутбуці 42-річного чоловіка.