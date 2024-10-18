Поліцейські викрили 42-річного мешканця Хмельницького на незаконному зберіганні дитячої порнографії. За скоєне чоловіку загрожує до шести років ув’язнення. Про це повідомили 18 жовтня у пресслужбі прокуратури області.

За даними слідства, у вересня 2024 року підозрюваного затримали біля одного із правоохоронних органів міста при спробі сфотографувати приміщення на планшет. Під час перевірки гаджету правоохоронці виявили у ньому відеозаписи з дитячою порнографію. Відео такого ж характеру знайшли і на ноутбуці 42-річного чоловіка.

За словами затриманого, він скачував файли з інтернету для власного використання.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 301-1 (умисне одержання доступу та зберігання дитячої порнографії) ККУ й скерували матеріали справи до суду. За скоєне хмельничанину загрожує до 6 років позбавлення волі.