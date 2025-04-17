Смертельна аварія сталася вранці 28 листопада поблизу села Ставок Луцького району

Ківерцівський районний суд виніс вирок Сергію Федорчуку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на автомобілі Škoda Octavia збив 63-річну жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпіла загинула на місці. За скоєне Сергію Федорчуку призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 14 квітня, аварія сталася 28 листопада 2024 року поблизу села Ставок Луцького району. Близько 7:00 водій автомобіля Škoda Octavia, 38-річний житель села Карпилівка Сергій Федорчук, збив 63-річну жінку. Потерпіла від отриманих травм загинула на місці події.

Сергій Федорчук повністю визнав свою провину та просив суворо його не карати. Він розповів, що повністю відшкодував чоловіку загиблої завдані збитки, а останній це підтвердив.

Суддя Світлана Поліщук визнала водія винним за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, проте звільнила від основного покарання й призначила три роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.